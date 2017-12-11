شاهد .. مدير تعليم الرياض يدشن مبادرة "رياض التطوع"

شارك بها 12 مكتبًا بهدف نشر الثقافة

دشن مدير تعليم الرياض حمد الوهيبي مبادرة "رياض التطوع" في مقر مدارس الابتكارية التابعة لمكتب التعليم بالروضة، حيث تمت إقامة الفعالية على شقين: الأول وهو معرض المبادرات التطوعية والذي شارك فيه عدد 12 مكتبًا للتعليم على مستوى الرياض والثاني حفل التدشين على مسرح المدارس.



وقال الوهيبي: "العمل التطوعي عمل إنساني نبيل ورسالة سامية لتربية النشء على البذل والعطاء، وأشار خلال إطلاقه مبادرة رياض التطوع إلى أن دولتنا وحكومتنا الرشيدة سباقة في العمل التطوعي من خلال حماية ديننا الإسلامي ودعم قضايا المسلمين في جميع المحافل كما أن أعمال الدولة التطوعية يشهد بها العالم حيث وصلت أعمالها الخيرة لكل مكان".



وشدد المدير العام حمد الوهيبي على أهمية التطوع والدور الذي يشكله في تنمية الوطن ويظهر ذلك من خلال رؤية 2030 والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين ويرعاها ويقودها ولي العهد الأمين حيث جعلت من التطوع أحد الأهداف الاستراتيجية في أن يكون أبناء هذا الوطن بمختلف فئاتهم متطوعين.



وقال الدكتور أنور أبو عباه مدير النشاط بإدارة تعليم الرياض: إن المبادرة ليست وليدة اليوم حيث أطلقتها الوزارة العام الماضي وتبنتها إدارة تعليم الرياض من حيث نشر ثقافة التطوع لمدة عام كامل حيث بدأنا بمائة فريق تطوعي على مستوى الرياض وأوضح أيضًا أن هناك نشاطًا مماثلاً عند الطالبات .



وقال ناجي بن محمد الحقباني قائد ثانوية الابتكارية إن كل المبادرة بمشاركات طلابية فالتصوير طلاب والإخراج طلاب والعمل كله ينبع من حاجة الطالب إلى العطاء نحو مجتمعه، وجرى تقسيمها إلى تطوع إلكتروني، تطوع بيئة أجمل وتطوع في دورة تدريبية وغيره.