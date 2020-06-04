14.676 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى مليون و842.101

عدد الوفيات بلغ 107.029

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الخميس)، أنها سجلت ما إجماليه مليون و842101 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 14676 حالة عن إحصائها السابق.

وأوضحت المراكز أن عدد حالات الوفاة زاد 827 حالة ليصبح 107029 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن هذه هي الحصيلة من حالات "مرض كوفيد-19"، التي تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثالث من يونيو مقابل تقريرها السابق الذي صدر أمس.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.