"كورونا" لا يزال يعصف بالأردن.. ويصيب 3301 شخص جديد

إجمالي المرضى يرتفع إلى 72607

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت بتسجيل 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 إصابات.

وأضافت الوزارة بأن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وبيّنت أنها سجلت 57 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 829 حالة.

وذكرت الوزارة أن 1542 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.