كورونا في البرازيل: 874 حالة وفاة و43718 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الضحايا 130396 والإصابات أربعة ملايين و282164

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 874 حالة وفاة و43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعدّ البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

0

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 10:26 AM

إجمالي الضحايا 130396 والإصابات أربعة ملايين و282164

كورونا في البرازيل: 874 حالة وفاة و43718 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 180

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 874 حالة وفاة و43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعدّ البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

البرازيل فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020