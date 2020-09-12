كورونا في البرازيل: 874 حالة وفاة و43718 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الضحايا 130396 والإصابات أربعة ملايين و282164

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 874 حالة وفاة و43718 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 130396 حالة وفاة وأربعة ملايين و282164 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتعدّ البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.