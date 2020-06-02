اليابان تسجّل 53 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الحالات يصل إلى 16983

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16983 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 898 حالة وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 01:51 PM

إجمالي عدد الحالات يصل إلى 16983

اليابان تسجّل 53 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16983 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 898 حالة وفاة.

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اليابان فيروس كورونا الجديد

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