اليابان تسجّل 53 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16983 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 898 حالة وفاة.اليابان فيروس كورونا الجديد
إجمالي عدد الحالات يصل إلى 16983
سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16983 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 898 حالة وفاة.