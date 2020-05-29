"الأرصاد" تكشف لـ"سبق" أسباب انتشار روائح الحريق بالمنطقة الشرقية

شاركت في عمليات مسح مع الدفاع المدني لتحديد موقع انبعاثها

كشف المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أسباب انتشار روائح الحريق بالمنطقة الشرقية، مضيفًا: "تلقينا بلاغاً قبل الفجر عن روائح منتشرة في بعض أحياء الدمام الظهران".

وقال "القحطاني" لـ"سبق": "تم على الفور التنسيق مع الدفاع المدني لمعرفة مصدر تلك الروائح، وتم إرسال فريق لمسح المواقع المحتملة المدن الصناعية ومنطقة المرادم، ولم يتم رصد أي تجاوزات من تلك المواقع، وبالتنسيق مع فرق الدفاع المدني تم تحديد موقع الانبعاث وهو عبارة عن حرق مخلفات ونفايات في منطقة فضاء على طريق بقيق".

وأضاف: "توجهت الفرقة بمشاركة الدفاع المدني للموقع، وكانت المواد المشتعلة عبارة عن مواد بلاستيكية ومخلفات السكراب والحديد وأنقاض بناء وإطارات تالفة".

وتابع: "طلب الدفاع المدني تزويدهم بمرئياتنا لرفع محضر للإمارة، وكان من أبرز المرئيات تحديد الجهة التي تشرف على الموقع لتطبيق ما جاء به النظام وضرورة مراقبة تلك المواقع من قبلهم، ومنع التجاوزات البيئية وكذلك إزالة التلوث الناتج".