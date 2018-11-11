أمير الجوف يوجّه بتخصيص الإذاعة المدرسية وحصة النشاط للحديث عن زيارة الملك

جولةٌ بدأها خادم الحرمين تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة وشمـلت القصيم وحائـل

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مدارس المنطقة لتخصيص الإذاعة وحصة النشاط هذا الأسبوع للحديث عن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الجوف.

وتأتي الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف؛ لاستكمال ما بدأه من جولة تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة؛ حيث يزور المنطقة خلال هذا الأسبوع، بعد جولة شملت القصيم وحائل.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الجوف جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 11:12 AM

جولةٌ بدأها خادم الحرمين تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة وشمـلت القصيم وحائـل

أمير الجوف يوجّه بتخصيص الإذاعة المدرسية وحصة النشاط للحديث عن زيارة الملك

مهنا التميمي

الجوف

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وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مدارس المنطقة لتخصيص الإذاعة وحصة النشاط هذا الأسبوع للحديث عن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الجوف.

وتأتي الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف؛ لاستكمال ما بدأه من جولة تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة؛ حيث يزور المنطقة خلال هذا الأسبوع، بعد جولة شملت القصيم وحائل.

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زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الجوف جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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