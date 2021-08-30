رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير"

دشَّن تركي بن عبدالمحسن الضبعان، رئيس مجلس إدارة نادي الطائي بحائل، قبل قليل، حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" tamdh15@.

وقال "الضبعان" في أول تغريدة افتتح بها الحساب: "بسم الله، وبالله، وعلى بركة الله، اللهم اجعله فال خير".

يُشار إلى أن تركي الضبعان تسلم رئاسة مجلس إدارة نادي الطائي في شهر أغسطس من العام الميلادي الماضي 2020م لمدة 4 أعوام بتزكية من الجمعية العمومية للنادي.