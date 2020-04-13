البحرين.. تسجيل 212 حالة كورونا جديدة

تشمل 206 لعمالة وافدة والبقية لمخالطين

أعلنت وزارة الصحة 212 حالة قائمة جديدة؛ منها 206 حالات لعمالة وافدة و6 حالات لمخالطين.

وأضافت الوزارة، وفق صحيفة "الوطن"، أن الحالات الـ 206 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3321 فحصاً مختبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق.

وكشفت الوزارة أن الحالات القائمة 751 والمتعافية 591 حالة.