أمِّنوا لهم البيوت.. وثيقة عمرها 91 عامًا تُظهر كيف اهتم المؤسس بالأئمة والمؤذنين

برقيةٌ نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم ويعود تاريخها إلى العام 1350هـ

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، رسالة من الملك المؤسس رحمه الله، يعود تاريخها للعام 1350هـ، تُظهر اهتمامه بأئمة المساجد والمؤذنين.

وفي الوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوجّه الملك المؤسس بتأمين بيوت لبعض الأئمة والمؤذنين، في لفتة تُبَيّن مدى اهتمامه رحمه الله بهم.

دارة الملك عبدالعزيز

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 12:37 PM

برقيةٌ نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم ويعود تاريخها إلى العام 1350هـ

أمِّنوا لهم البيوت.. وثيقة عمرها 91 عامًا تُظهر كيف اهتم المؤسس بالأئمة والمؤذنين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، رسالة من الملك المؤسس رحمه الله، يعود تاريخها للعام 1350هـ، تُظهر اهتمامه بأئمة المساجد والمؤذنين.

وفي الوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوجّه الملك المؤسس بتأمين بيوت لبعض الأئمة والمؤذنين، في لفتة تُبَيّن مدى اهتمامه رحمه الله بهم.

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