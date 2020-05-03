أمِّنوا لهم البيوت.. وثيقة عمرها 91 عامًا تُظهر كيف اهتم المؤسس بالأئمة والمؤذنين

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، رسالة من الملك المؤسس رحمه الله، يعود تاريخها للعام 1350هـ، تُظهر اهتمامه بأئمة المساجد والمؤذنين.
وفي الوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوجّه الملك المؤسس بتأمين بيوت لبعض الأئمة والمؤذنين، في لفتة تُبَيّن مدى اهتمامه رحمه الله بهم.دارة الملك عبدالعزيز
برقيةٌ نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم ويعود تاريخها إلى العام 1350هـ
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، رسالة من الملك المؤسس رحمه الله، يعود تاريخها للعام 1350هـ، تُظهر اهتمامه بأئمة المساجد والمؤذنين.
وفي الوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوجّه الملك المؤسس بتأمين بيوت لبعض الأئمة والمؤذنين، في لفتة تُبَيّن مدى اهتمامه رحمه الله بهم.