نجران.. إطلاق خدمة نقل مصابي الجلطات مباشرةً إلى وحدات القسطرة القلبية

فعّلتها الفرقة المتقدمة بـ"الهلال الأحمر" بتنفيذ فرضية.. "فحص وتخطيط عاجل"

أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، اليوم، خدمة نقل مرضى جلطات القلب مباشرة إلى معامل وحدات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية بمستشفيات المنطقة.

وفعّلت الفرقة المتقدمة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بنجران الخدمة، بتنفيذ فرضية عملية أجرت خلالها فحصًا سريعًا وتخطيطًا قلبيًّا عاجلًا لمريض، عند الاشتباه بوجود جلطة قلبية، ونقله مباشرةً إلى قسم القسطرة القلبية بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد بنجران.