حفرت نفقاً للإيقاع بهم.. مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لـ"طالبان"

بعد 4 أيام من اعتداء مماثل على أفراد في الجيش

قُتِل عشرة جنود أفغان، اليوم السبت؛ بعد وقوعهم في فخّ نصبته لهم حركة طالبان أثناء الهجوم على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد.

وأوضح الناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان، أن عناصر طالبان حفروا نفقاً إلى القاعدة في منطقة سنغين، وفجّروها قبل أن يتمكّن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، وفقاً لـ"فرانس 24"

وتبنّت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دامٍ جديد في ظل المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان؛ من أجل إنهاء العنف في أفغانستان.

وقُتِل الثلاثاء الماضي سبعة جنود أفغان بهجوم شنّته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.