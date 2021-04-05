"الصحة": تسجيل 695 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 5 أبريل 2021، تسجيل 695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 393377 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 489 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 380305 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6704 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6368 والحالات الحرجة 836 حالة.