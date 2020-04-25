"لسنا خارج الخطر".. الحكومة البريطانية تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

"باتيل" دعت إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها

كررت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، مطالبة الحكومة للمواطنين، اليوم (السبت)، بالبقاء في المنازل، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات وباء فيروس كورونا .

ودعت "باتيل" المواطنين إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها خاصة وأن البلاد لم تخرج بعد من الخطر، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي: "نعرف أن الناس محبطون، لكننا لسنا خارج الخطر، من الضروري أن نستمر في اتباع القواعد".