نشرة سوق العمل للربع الثالث.. ما الذي تغيَّر عن الثاني؟

كشفت عن مجموعة أرقام إيجابية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدلات البطالة بين إجمالي السكان في المملكة العربية السعودية إلى نسبة 5.5 %، وذلك بحسب ما جاء في نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2019.

أهمية النشرة

تعد نشرة سوق العمل من المنتجات الإحصائية المهمة التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء، وهي نشرة ربع سنوية، تستقي بياناتها من المسح الميداني للقوى العاملة، ومن بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات المعنية بسوق العمل (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).

وتستمد النشرة أهميتها من كونها توفر إحصاءات شاملة عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتسهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية خاصة بسوق العمل، يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في السعودية.

ويعتمد حساب معدل البطالة في السعودية على المنهجية الدولية لمنظمة العمل الدولية؛ كي يتم مقارنة معدل البطالة مع الدول الأخرى، وخصوصًا دول مجموعة العشرين.

ما أبرز التغييرات؟

بداية، فقد كشفت أرقام النشرة تفصيلاً عن مجموعة من التغييرات الإيجابية على سوق العمل السعودي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

فقد أظهرت الأرقام انخفاض معدلات البطالة بين صفوف السعوديين والسعوديات (15 سنة فأكثر)؛ إذ بلغت (12.0 %) للربع الثالث من عام 2019م مقارنة بـ (12.3 %) للربع الثاني من العام نفسه؛ وهو ما يعني خطوة جديدة في طريق تقليص البطالة بناء على ما تستهدفه رؤية 2030، التي وضعت من بين أهدافها حين إقرارها في عام 2016 خفض معدل البطالة بين السعوديين من 12.8 % إلى 7 %.

رقم آخر شهد تغييرًا إيجابيًّا؛ إذ أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)؛ إذ بلغ 45.5 % في الربع الثالث من عام 2019م مقارنة بـ45 % في الربع السابق، بارتفاع بنسبة 0.5 %.

كما بينت الأرقام ارتفاعًا في عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث)؛ إذ بلغ عددهم 3.100.812 مشتغلاً في الربع الثالث من عام 2019م مقارنة بـ 3.090.248 مشتغلاً في الربع الثاني.

فيما بلغ عدد المشتغلين الإجمالي 12.927.90 فردًا، بارتفاع قدره 0.6 % عن الربع الثاني من العام الجاري.

الباحثون عن عمل

ووفقًا لنتائج النشرة، واستنادًا إلى بيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد)، وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات)، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل خلال الربع الثالث من عام 2019م 1.025.328 فردًا.

وجاءت نسبة الذكور من هذه النسبة 16.4 %، و83.6 % للإناث.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء فإن الباحثين عن العمل هم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد)، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات)، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسِيَرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علمًا بأن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا، والمعتمدة من قِبل منظمة العمل الدولية؛ وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل.

وبناء على ذلك فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلاً؛ فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية).