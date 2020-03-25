بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض

وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك

وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات.

وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك.