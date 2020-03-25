بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض

وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك

وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات.

وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك.

فيروس كورونا الجديد

2

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 09:34 PM

وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك

بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 3,325

وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات.

وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020