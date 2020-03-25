بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض

وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات.
وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك.
فيروس كورونا الجديد
وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك
وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات.
وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك.