3340 فحصًا في الساعة.. تدشين المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي بصحة بيشة

يعمل بشكل أتوماتيكي ويقلل من تدخل العامل البشري لتفادي وقوع الأخطاء

دشن مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، المرحلة الأولى لمشروع المختبر الآلي وهو جهاز حديث للتحاليل المخبرية بقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبدالله، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة بيشة، ويستطيع الجهاز إجراء 3340 فحصًا مخبريًّا في الساعة الواحدة.

وتحرص "صحة بيشة" على توفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية العالمية في كل الأقسام؛ لرفع المعاناة عن المرضى وكشف أمراضهم بشكل دقيق.. ويعتبر هذا الجهاز من أحدث الأجهزة المدمجة والأجيال المتطورة.

وأوضحت "صحة بيشة" أن جهاز 8000 cobas الجديد يتميز بعمله بشكل أتوماتيكي ويقلل فيه تدخل العامل البشري لتفادي وقوع الأخطاء؛ حيث يتم فقط برمجته وإدخال العينة ثم إعطاء الأمر بالتنفيذ.. وكونه جهازًا مدمجًا؛ فإنه يقوم بعمل جهاز واحد في عدة أجهزة.

ويعمل الجهاز على خطين، كل خط يستطيع عمل 1670 اختبارًا في الساعة بمعدل 3340 للخطين في الساعة، بالإضافة لجهاز stago star max 3 الذي يستطيع عمل 215 عينة في الساعة وبسعة استيعابية لثلاجة قدرها 13500 عينة.

وأضافت "صحة بيشة" أن الجهاز أيضًا يستطيع إجراء فحوصًا مختلفة مثل سكر الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية ووظائف الكبد والكلى وفحص الهرمونات وتحاليل التهابات الكبد الوبائية، والأمراض الفيروسية الأخرى مثل الإيدز والمؤشرات السرطانية.

جدير بالذكر أنه بإمكان الجهاز إعادة التحاليل تلقائيًّا وفقًا لمعايير مبرمجة غايتها زيادة الحرص على مراقبة جودة التحاليل.. ومن الخصائص المهمة للجهاز أنه يمكن ربطه عن طريق الإنترنت لعمل التحديث المباشر للبرنامج أو لطرق المعايرة، بالإضافة إلى إمكانية عمل تشخيص فوري وسريع لأي عطل يحدث في الجهاز.

من جانبه قدّم مدير صحة بيشة "فالح الشهراني" شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ولمساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي على الدعم المستمر وغير المستغرب الذي تجده الشؤون الصحية بالمحافظة؛ مؤكدًا أن هذا الدعم يُعد حافزًا للاستمرار في التميز والارتقاء بالخدمات الصحية، كما تَقدم بالشكر لفريق العمل بالمستشفى على جهودهم المميزة.