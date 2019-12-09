الرياض.. الفرق الميدانية توزع مطبوعات توعوية على المدارس ومرتاديها

ضمن خطة فرع الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية

وزعت الفرق الميدانية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض، موادّ ومطبوعات توعوية من إعداد الرئاسة على المدارس ومرتاديها.

جاء ذلك، ضمن خطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، التوعوية.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة مدير عام فرع المنطقة الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتفعيل البرامج التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية.

من ناحية أخرى اجتمع مدير عام فرع رئاسة الهيئة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري, برؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم في مدينة الرياض بحضور رئيس هيئة مدينة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله القرني. وذلك بمقر الفرع.

وأوضح الشيخ العسيري, حرص الفرع على تعزيز وتفعيل دور رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم من خلال متابعة سير العمل الميداني والتوعوي, وأهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، والتعاون مع الجهات المعنية.

مشيداً بدعم واهتمام ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.