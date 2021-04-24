تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة، اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدّسة وعدد من محافظات المنطقة، يشمل محافظة الكامل، والجموم، وبحرة، وخليص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الثانية عشرة ظهراً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.