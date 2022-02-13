"لأجل صحتك".. مبادرة بمكة المكرمة لعلاج 500 يتيم

بالتعاون مع فريق براء أبدان التطوعي وعلى مدار 4 أيام في فبراير الجاري

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التطوع الصحي خلال شهر فبراير الجاري، وبالتعاون مع فريق براء أبدان التطوعي مبادرة (لأجل صحتك)؛ لعلاج 500 يتيم على مدار 4 أيام خلال شهر فبراير.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان بأن المبادرة تتضمّن الكشف وعلاج الأسنان، الكشف الجراحي، الكشف الحركي، بالإضافة لتقديم نصائح غذائية وإرشادات للصحة العامة؛ حيث استفاد منها 500 يتيم من أبناء مكة المكرمة، كما بلغ عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة 72، بواقع 3280 ساعة تطوعية.

من جانبها، ذكرت مدير إدارة التطوع الصحي وبرنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب أن المبادرة ذات شقين؛ شق للمشاركة المجتمعية وشق للتطوع الصحي؛ حيث تكاتف المجتمع المكي لتنفيذ هذه المبادرة بمشاركة عدد من جهات القطاع الخاص بهدف تقديم العلاج وتوعية الأطفال الأيتام باستخدام أسلوب الترفيه وشملت المبادرة عدة خدمات؛ منها صحة الفم والأسنان والحركة السليمة بالتعاون مع جمعية كهاتين، وعيادات الدكتور مهند الطبي العام.

وأوضحت "شعيب" أن تكلفة القيمة الاقتصادية البديلة للمبادرة من قبل الجهات المشاركة تُقدّر بـ100 ألف ريال، مشيرةً إلى أن عدد الساعات التطوعية بلغ 3280 بتكلفة اقتصادية بديلة تقدر بمائة وستة وتسعون الف ريال سعودي.