بحضور "طاشقندي" و "شعيل" .. سحب قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة

تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة

أجريت اليوم قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بحضور رئيس الاتحاد الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي والمدير التنفيذي عبد الإله بن عبد الرحمن شعيل في مقر الاتحاد بالرياض ومندوبي الأندية المشاركة في البطولة وذلك عن طريق برنامج ( زوم ) .

وستُلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات أحد والفتح بالمدينة المنورة والهلال والأنصار بالرياض والوحدة والأهلي في مكة المكرمة والنصر والاتحاد في الرياض ، وذلك في المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم السبت 12 من رمضان (الجاري).

وتستضيف المدينة المنورة مباريات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 16من رمضان والدور النهائي في اليوم الذي يليه "الخميس".