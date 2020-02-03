مصر.. أول صورة لـ"مبارك" بعد آخر أزمة صحية

نشرها حفيده.. بعد عملية استئصال ورم في المعدة

نشر عمر مبارك حفيد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عبر حسابه الخاص في إنستجرام، أول صورة لجدّه بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها "مبارك"، وأدخل على إثرها إلى المستشفى.

ووفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، فقد ظهر حسني مبارك مرتدياً روباً منزلياً، فيما كان حفيده "عمر" يقبّل رأسه، وعلق على الصورة قائلاً: ‏كل الحب والتقدير.

وحظيت الصورة على إنستجرام بنحو 8800 إعجاب، وذلك بعد نحو خمس ساعات من نشرها.

يشار إلى أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أجرى مساء الخميس الماضي عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية نُقِل على إثرها إلى أحد المستشفيات في البلاد.

وقال نجله علاء مبارك، في حسابه بـ"تويتر": أجرى والدي عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله.

وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية أن "مبارك" دخل المستشفى الثلاثاء الماضي، وتم نقله إلى قسم الأورام؛ لإجراء فحوص طبية من أجل تحديد حالته الصحية.

وأجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.