تستهدف تسليم ملياري جرعة.. 156 دولة تنضم لخطة دولية لتوفير لقاحات "كورونا"

بينها 64 بلدًا ستلتزم بالتمويل الذاتي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لـ"كوفيد-19".

وأوضحت المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، في بيان نقلته "رويترز"، أن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراءً ستلتزم بالتمويل الذاتي.

وتستهدف "كوفاكس" تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.