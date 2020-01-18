المملكة تدين وتستنكر تفجيرًا استهدف نقطة أمنية ومركزًا لجمع الضرائب بالصومال

جددت تأكيد موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزًا لجمع الضرائب في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية الصومال

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18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 08:17 PM

جددت تأكيد موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف

المملكة تدين وتستنكر تفجيرًا استهدف نقطة أمنية ومركزًا لجمع الضرائب بالصومال

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزًا لجمع الضرائب في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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