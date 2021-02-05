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أكدت عدم تهاون مع المخالفين.. ودعت إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات

بلدية ينبع تغلق منشأتيْن لعدم تقيدهما بالبروتوكولات الصحية للحد من كورونا

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أغلقت بلدية محافظة ينبع منشأتين لعدم تقيدهما بالبروتوكولات الصحية وذلك خلال الجولة الرقابية المشتركة مع الضبط الإداري بشرطة المحافظة لتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

وأكدت البلدية استمرار الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا، وعدم تهاونها مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع نفذت جولات ميدانية لمراقبيها نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.