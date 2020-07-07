متحدث "الصحة": الفئات الأقل خطورة عرضة للوصول إلى مراحل متقدمة من "كورونا"

مستشهدًا بأن عددًا من الحالات المصابة - إن لم يكن الأغلب - لا تعاني أعراضًا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الفئات الأقل خطورة عرضة للوصول إلى مراحل متقدمة من الفيروس، وقد تصل إلى المراحل الحرجة.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" حول من يتهاون بالفيروس مستشهدًا بأن عددًا من الحالات المصابة بالفيروس -إن لم يكن الأغلب- لا تعاني أعراضًا.

وقال متحدث وزارة الصحة: هناك نسبة -ولله الحمد- لا تظهر عليها أعراض، وكذلك هناك نسبة تظهر عليها أعراض، ونسبة تتدهور صحتها.

وأضاف: هناك نسبة تصل إلى الحالة الحرجة، وهناك أعداد يتوفاهم الله؛ لذلك الحذر واجب.

وأكد متحدث وزارة الصحة أنه حتى الفئات الأقل خطورة عرضة للوصول إلى مراحل متقدمة؛ فالحذر واجب على الجميع.



