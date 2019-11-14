"سبيماكو الدوائية" و"شيلبا" الهندية تُوَقّعان اتفاقية نقل تقنية أدوية الأورام للمملكة

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، على هامش مؤتمر CPHI الثلاثين، والمقام في فرانكفورت في الفترة من 5-7 نوفمبر، اتفاقية نقل تقنية عدد من أدوية الأورام مع شركة شيلبا الهندية، والتي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة والمتخصصة في تطوير منتجات أدوية الأورام؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس.

وقال الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية د.محمد بن سلطان السلطان: إن هذه الاتفاقيات مع الشركات العالمية، تأتي متواكبة مع استراتيجية ورؤية الشركة الجديدة، والتزامها بتوطين صناعة الدواء وتقنيتها، ويؤكد التزام "سبيماكو الدوائية"، وهي الشركة الدوائية الأولى في المملكة، بدورها في تحقيق الأمن الدوائي.