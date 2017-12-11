ولي العهد يبحث أوجه التعاون مع وزير الخزانة البريطاني

استعرضا الفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس؛ والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية لرؤية 2030.