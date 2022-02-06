أمير مكة المكرمة يستقبل السفير القطري لدى المملكة

ناقشا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.


وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الأمير خالد الفيصل قطر

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06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 02:29 PM

ناقشا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أمير مكة المكرمة يستقبل السفير القطري لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.


وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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الأمير خالد الفيصل قطر

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