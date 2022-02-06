أمير مكة المكرمة يستقبل السفير القطري لدى المملكة

ناقشا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.