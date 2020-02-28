تصادمٌ مروري عنيف يتسبب في إصابة 8 أشخاص شمالي الطائف

جراح 3 منهم وُصفت بالمتوسطة

تَسبب حادث تصادم مروري، في إصابة ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة صُنّفت بالمتوسطة، والباقية طفيفة؛ وذلك بوادي جليل بالحوية شمالي الطائف.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن "الحالات المصابة تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر، من خلال 4 فِرَق إسعافية لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى الأمير منصور العسكري".