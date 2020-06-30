اتحاد الإعلام الرياضي ينظم ندوة "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية "

للمحاضر طارق الحميد.. الاثنين المقبل

ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية).


‏ ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط ssmfksa.com/courses/form/37.

1

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 07:55 PM

للمحاضر طارق الحميد.. الاثنين المقبل

اتحاد الإعلام الرياضي ينظم ندوة "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية "

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 46

ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الاثنين المقبل برنامجاً تدريبياً إلكترونياً بعنوان: ( المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية).


‏ ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام لمدة ساعتين يومياً ويحاضر فيه طارق الحميد، وسيكون التسجيل متاحاً فقط لأعضاء الاتحاد عبر الرابط ssmfksa.com/courses/form/37.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020