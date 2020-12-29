"حق طفولتنا" كليب سعودي يتحدث عن قضية عالمية يحصد مشاهدات مليونية

يؤكد على حق الأطفال في التعليم والترفيه والأمان

حصد كليب "حق طفولتنا" من أداء نجمتي السوشيال ميديا، الطفلتين وله وغادة السحيم، مشاهدات عالية تقترب من مليون ونصف مشاهدة خلال أسبوعين منذ نشره على اليوتيوب.

وكشف فهد العصفور مخرج وممثل العمل لبرنامج "صباح السعودية" أن الكليب يحمل رسالة عالمية؛ حيث يتحدث عن انتهاكات حقوق الطفل ومسبباتها من الدمار والحروب والصراعات والتأكيد على حقوقه في التعلم والدراسة واللعب والترفيه، متمنيًا في القريب بأن يتم إنتاج أفلام سعودية للأطفال وتباع تذاكرها إلى جوار الأفلام الأخرى في صالات السينما.

وشرحت "وله السحيم" ممثلة ونجمة السوشيال ميديا التي تحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون متابع، الصعوبات التي واجهتهم أثناء مراحل العمل، مشيرة إلى أنهم وجدوا في البداية صعوبة في اختيار المكان الذي يتناسب مع فكرة ورؤية الكليب.

وأضافت: "تجازونا ذلك وأعدنا إطلاق العمل بعد توقف إجباري بسبب ظروف أزمة كورونا".

وعزت نجاح العمل لكونه يتحدث عن قضية عالمية لا تعاني منها بلادنا ولله الحمد، ولكنها رسالة عن أهمية الاهتمام بحقوق الأطفال ودعم تنشئتهم بصورة سوية وإيجابية منذ الصغر بالتعليم والدراسة واللعب والترفيه وحمايتهم من آثار العنف والنزاعات والحروب.

وتابعت: "بعد تجربتها التمثيل على المسرح مع كبار الممثلين، والتقديم والكليبات تتمنى دخول مجال الأفلام".

وبمشاعر بريئة وعفوية عبرت شقيقتها الطفلة غادة السحيم ممثلة ونجمة السوشيال ميديا عن سعادتها الغامرة وفرحتها الكبيرة بنجاح العمل وتحقيقه نسبة مشاهدات مليونية.