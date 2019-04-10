نداء الإسلام تستعرض برنامج "لحمة وطن" بتوجيهات الوزير آل الشيخ

عبر برنامجها الشهير "أسرتي" الذي يعرض الثانية ظهرًا كل أربعاء

تخصص إذاعة نداء الإسلام بمكة المكرمة حلقة برنامجها الشهير "أسرتي"، الذي يبث في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء، عن "البرنامج النسائي لحمة وطن"، الذي تنطلق فعالياته اليوم بالعاصمة الرياض، في عددٍ من جوامع ومساجد العاصمة الرياض، بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويستضيف البرنامج خلال ساعة كاملة ومباشرة ضيف البرنامج الدائم الشيخ عبداللطيف بن هاجس الغامدي، إلى جانب مداخلة للدكتورة مريم باقازي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والداعية المتعاونة بوزارة الشؤون الإسلامية، كما يقدم الحلقة الإعلامي صهيب الأحمدي.

وتسلط الحلقة الضوء على برنامج "لحمة وطن" الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف مناطق المملكة ويستهدف كل شرائح المجتمع بما فيهم "المرأة" التي تحظى بعناية خاصة في كثير من البرامج التي تطلقها الوزارة، ويأتي منها إقامة البرنامج النسائي الذي ينطلق اليوم بمدينة الرياض بمحاضرات علمية وتوعوية موجهة للنساء بمشاركة عدد من الأكاديميات المتخصصات في مجال الدعوة وترسيخ الأمن الفكري.

كما تستعرض الحلقة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لنشر وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف في رسالة الوزارة السامية وتحقيقًا لتوجيهات ورؤى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وفي إطار مواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠)، في بناء مجتمع مثالي.