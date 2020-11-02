"مسام" ينتزع 1.254 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر

منها 9 ألغام مضادة للأفراد و1.139 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1.254 لغماً، منها 9 ألغام مضادة للأفراد و105 ألغام مضادة للدبابات، و1.139 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 195.271 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.