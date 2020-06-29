الكويت.. شفاء 819 حالة من كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة، 819 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 36313 حالة.
وأكدت تماثًل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد
إجمالي المتعافين وصل إلى 36313
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة، 819 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 36313 حالة.
وأكدت تماثًل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.