الكويت.. شفاء 819 حالة من كورونا

إجمالي المتعافين وصل إلى 36313

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة، 819 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 36313 حالة.

وأكدت تماثًل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.