"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372073 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 362947 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6424 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2702 والحالات الحرجة 447 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442 03:35 PM

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372073 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 362947 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6424 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2702 والحالات الحرجة 447 حالة.

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