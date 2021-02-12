"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372073 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 362947 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6424 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2702 والحالات الحرجة 447 حالة.