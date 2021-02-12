"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372073 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 362947 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6424 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2702 والحالات الحرجة 447 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372073 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 305 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 362947 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6424 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2702 والحالات الحرجة 447 حالة.