خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

الباحة أمطار

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07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 02:33 PM

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

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