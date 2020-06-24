"الظافر" يستعرض أهمية استثمار الأوقاف التعليمية بالجامعات السعودية

عبر محاضرة افتراضية لجامعة الإمارات وضمن اتفاقية تبادل المعلومات والتعاون البحثي

ألقى الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور خالد الظافر، أمس، محاضرة افتراضية لجامعة الإمارات تحت عنوان "استثمار الأوقاف التعليمية بالجامعات السعودية وأوقاف جامعة الملك سعود"، وعن تجربة الجامعة في الأوقاف لغرض التعليم والبحث العلمي.



وتأتي هذه المحاضرة ضمن اتفاقية التعاون بين جامعة الملك سعود وجامعة الإمارات العربية المتحدة في تبادل المعلومات والتعاون البحثي والتعليمي.



جاء ذلك بحضور الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات المتحدة سعيد الغباش، والنائب المشارك الدكتور أحمد مراد. وحضرها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام الذين كانت لهم أسئلتهم ومداخلاتهم على دور بناء علاقة مع المجتمع في جلب التبرعات بطريقة مستدامة وتعزز الثقة بين الطرفين.



واشتملت المحاضرة على عدد من الأسئلة الدقيقة في فهم عملية دور الأوقاف في تعزيز دور الجامعة في البحث العلمي ولاقت أصداء كبيرة وتفاعلًا بجامعة الإمارات.