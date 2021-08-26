مرور مكة: إغلاق طريق جبل الكعبة والمتّجه إلى جرول

من بعد مخرج نفق السوق الصغير ابتداءً من الأحد المقبل

كشف مرور العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع وزارة المالية، أنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول.

وأضاف المرور أن الإغلاق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم وحتى 15 شعبان 1443هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.