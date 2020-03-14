"جامعة الطائف" تحوّل 12686 شعبة دراسية إلى فصول افتراضية

فعّلت خطة التعلم الرقمي وحوّلت الاختبارات إلى "تقويم مستمرّ"

كشفت جامعة الطائف عن تحويل ١٢٦٨٦ شعبة دراسية إلى نظام الفصول الافتراضية، بعد تفعيلها الخطة الأكاديمية العاجلة للتحول إلى منصات التعلم الرقمي والفصول الافتراضية.



وأكد وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، أن الجامعة حرصت منذ سنوات على تفعيل كافة محاور التعليم الإلكتروني بنطاقات متعددة، سواء من خلال منصات إدارة التعلم الإلكتروني، أو منصات التعليم المفتوح المنتشرة حاليًّا على منصات التعلم الرقمي.



وأوضح الأسمري أن الخطة الأكاديمية العاجلة شملت محاور عدة؛ أبرزها تحويل جميع المقررات إلى فصول افتراضية، وتحويل الاختبارات إلى تقويم مستمر مبني على المهمات الحقيقية والفحوصات الإلكترونية السريعة.



ونوه إلى أن التعليمات كانت واضحة باستمرارية الدراسة عبر الفصول الافتراضية، مبينًا أن المؤشرات سجلت حضورًا عاليًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ ما أكد جاهزية جامعة الطائف في هذا المجال.



من جانبه أشار عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري، إلى تحويل جميع الشعب الدراسية التي تدرس حضوريًّا إلى نظام الفصول الافتراضية، وشمل ١٢٦٨٦ شعبة دراسية تدرس للطلاب والطالبات في فرع الجامعة الرئيس بالحوية، وفروعها في محافظات تربة ورنية والخرمة.



وبيّن العسيري أن العمادة تقدم الدعم الفني لجميع الشعب الدراسية الافتراضية، مشيراً إلى التفاعل الكبير والتزامن بين هذه الشعب بما يصل إلى ٣٧١ محاضرة متزامنة.