أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين: الجناح السعودي له خاصية كبيرة لدى المثقفين والأدباء

في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ43

زار الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتيين "طلال الرميضي"، الجناح السعودي المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ43، وقال في تصريح لـ"سبق": إنه يحرص كل عام على زيارة الجناح السعودي؛ بسبب تميزه عن باقي الأجنحة المشاركة في المعرض، وأيضاً "لما له من خاصية كبيرة لدينا نحن المثقفين والأدباء الكويتيين"، وكذلك لقرب المملكة من محيطنا الجغرافي، والتشابه فيما بين الكويت والسعودية في كثير من جوانب التراث الثقافي والأدبي.

وأضاف "الرميضي" أن الجناح السعودي مميز كعادته السنوية، ومتنوع في الإصدارات السعودية الراقية، وأنا سعدت في الحقيقة بهذا التنوع الذي يبرز مكانة المملكة العربية السعودية الثقافية والتاريخية والأدبية، وفي الزخم من المشاركة في الجناح من مؤسسات ثقافية ومن الجامعات والمراكز مثل "دارة الملك عبدالعزيز"، و"جامعة الملك عبدالعزيز"، وعدة جامعات مرموقة في السعودية، ومثل هذا التنوع يعكس -في الحقيقة- الحراك الثقافي الكبير السعودي؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واختتم "الرميضي" تصريحه متنمياً التوفيق للجميع في الجناح السعودي المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ43.