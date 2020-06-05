جموع من المصلين تؤدي صلاة الجمعة في المسجد النبوي

تعزيز الإجراءات لحماية المصلين والزائرين من "كورونا"

أدت جموع من المصلين من مواطنين ومقيمين اليوم، صلاة أول جمعة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان، شاكرين الله عز وجل على إنعامه وإحسانه ثم الشكر لولاة الأمر لحرصهم الدؤوب على سلامة المواطنين والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة، داعين الله أن يزيح هذه الغمة على بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع.

وعززت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال خططها التي وضعتها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40 % من الطاقة الاستيعابية، وشمل ذلك تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية داخل المسجد النبوي ورفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع عبوات زمزم للحد من انتقال العدوى.

واشتملت الخطة على وضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف فيما بينها ولاستقامة الصفوف ووضع علامات على هذه الخطوط لتحقيق التباعد بين المصلين مع استمرار تعليق إقامة الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمتون العلمية.

وتقرر استمرار تعليق سفر الإفطار والإطعام في المسجد النبوي وساحاته واستمرار إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة إلى جانب تشغيل مواقف السيارات بنسبة 50 % وإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء الحضور للصلاة في المسجد النبوي والتعاون مع وزارة الصحة لتأمين فرق طبية على الأبواب الرئيسية للمسجد النبوي.