"الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا

أكد أن وزارته ستواصل إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة

ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.

وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.

وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.