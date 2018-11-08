برعاية الملك.. افتتاح "الجنادرية ٣٣" في 20 ديسمبر

أعلن الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة أن موعد افتتاح مهرجان "الجنادرية ٣٣"، سيكون منتصف شهر ربيع الآخر المقبل.
وقال الحساب: بحسب التوجيه السامي الكريم؛ تقرّر أن يكون موعد افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية ٣٣" تحت رعاية خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز، يوم الخميس ١٣ /٤ /١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/ ١٢ِ/ ٢٠١٨م.
يصادف الخميس الموافق 13 من شهر ربيع الآخر
أعلن الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة أن موعد افتتاح مهرجان "الجنادرية ٣٣"، سيكون منتصف شهر ربيع الآخر المقبل.
وقال الحساب: بحسب التوجيه السامي الكريم؛ تقرّر أن يكون موعد افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية ٣٣" تحت رعاية خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز، يوم الخميس ١٣ /٤ /١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/ ١٢ِ/ ٢٠١٨م.