لليوم الرابع.. "رنية" تسجل إصابات بفيروس كورونا

ارتفعت لـ6 حالات.. وتحذيرات من خطورة التجمّعات

واصل فيروس كورونا مداهمته لمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مع أيام عيد الفطر المبارك للمرة الأولى، وذلك بعد صمودها طوال الفترة الماضية، لتُعلن تقارير وزارة الصحة اليومية عن تواجدها لليوم الرابع على التوالي على خارطة المحافظات التي سجلت إصابات بالفيروس، وارتفاع أعداد المصابين إلى ٦ حالات.

وسجلت "رنية" يوم الرابع من شوال الحالي، أولى إصاباتها لمواطن قبل أن تتوالى الحالات، وجميعها تعود لمواطنين، ولتصل إلى ٦ حالات في يومها الرابع على التوالي.

تقرير وزارة الصحة، اليوم السبت، شهد تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا، وسط تأكيدات وتحذيرات الجهات المعنية من خطورة التجمّعات، لكونها سببًا رئيسيًا وسريعًا في نقل العدوى، ومطالبات باتباع التعليمات الصادرة بشأن ذلك.

يُشار إلى أن محافظة رنية تُعتبر من أواخر محافظات منطقة مكة المكرمة التي تُسجّل إصابات بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن أعلنت العديد من المحافظات المجاورة تسجيل عِدة حالات مصابة في فترة مُبكرة.