الأخضر الشاب يتغلَّب على نظيره الهندي برباعية نظيفة

حقق المنتخب السعودي تحت 19 عامًا فوزًا كبيرًا على نظيره الهندي بأربعة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عامًا.

وأحرز أهداف المنتخب السعودي محمد خليل في الدقيقة الـ(2)، وأحمد البصاص ثلاثية "هاتريك" بالدقائق الـ10 والـ17 والـ28 على التوالي من زمن اللقاء.

ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا 19 عامًا برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أوزبكستان، في حين لا يزال رصيد أفغانستان والهند خاليًا من النقاط.