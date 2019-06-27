"المواصفات" تلزم الموردين والتجار بتسجيل عدة منتجات في منصة سابر

كشرط أساسي لدخولها السوق السعودية والسماح بتداولها.. لرفع مستوى السلامة

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التجار والموردين بتسجيل عدد كبير من المنتجات في منصة سابر الإلكترونية، وذلك كشرط أساسي لدخولها السوق السعودية والسماح بتداولها، وذلك استمراراً لخطتها الإستراتيجية في رفع مستوى سلامة المنتجات بالسوق وتيسير عمليات الاستيراد.

وكشفت الهيئة أن تلك المنتجات تشمل جميع المنتجات الخاضعة للائحة الفنية للمصاعد الكهربائية للمباني والمنشآت، والمنتجات الخاضعة للائحة الفنية لمواد البناء "قطاع المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني"، واللائحة الفنية لمواد البناء "مواد العزل ومواد تكسية البناء"، واللائحة الفنية لمواد البناء "الروابط الهيدروليكية والمنتجات ذات العلاقة"، واللائحة الفنية لمواد البناء "الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة"، إضافةً إلى اللوائح التي تم الإلزام عليها مسبقاً.

وأوضحت هيئة المواصفات أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدين لديها حول العالم، من أجل فحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية، ما أدى إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة لها.

وتأتي منصة سابر الإلكترونية التي طورتها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية امتداداً لاستراتيجية الهيئة في أتمتة أعمالها وتطويرها لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري.

ودعت هيئة المواصفات المستوردين والمصنعين إلى الاستفادة من خدمات منصة سابر الإلكترونية عبر الدخول والتسجيل في الرابط: http://saber.sa كما يمكن للمستخدمين الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920008673 أو البريد الإلكتروني: eCare@saber.sa.