متحدث "الحرمين": هذه آلية دخول المصلين الحرمين الشريفين.. والتحصين أول شرط

قال: 14 مسارًا للمعتمرين 3 منها بقرب الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة

استعرض هاني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم آلية دخول المصلين الحرمين الشريفين.

وأكد "حيدر" خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا أن التحصين هو أول شرط يجب توافره في كل طالب لتصريح الصلاة أو العمرة أو الزيارة للمسجد الحرام، الذي يتم إصداره عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا".

ولفت إلى أن دخول المسجد النبوي يتطلب إبراز تطبيق "توكلنا"، وذلك للمحصنين الذين مر على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح 14 يومًا، أو المتعافين تمامًا من الفيروس.

وأضاف بأنه تم تخصيص ثلاثة مسارات بالقرب من الكعبة المشرفة لكبار السن وذوي الإعاقة، وجرى تخصيص ست نقاط لدخول المعتمرين الذين يتم تفويجهم إلى صحن المطاف عبر 14 مسارًا افتراضيًّا.

ودعا متحدث شؤون الحرمين جميع المعتمرين إلى ضرورة التقيُّد بالمسارات حرصًا على انسيابية الحركة وسهولتها، فضلاً عن التقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.