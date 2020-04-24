رئيس "أمن الدولة" يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل بهذه المناسبة، المولى عز وجل، أن يزيل عنَّا هذه الغمة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.