"الجمارك": بطاقة ترشيد المياه شرط لدخول "الأدوات الصحية"

حرصاً على تمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية

أعلنت الجمارك السعودية البدء بتطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، التي تشمل الخلاطات بمختلف أنواعها، مثل رؤوس المراوش "الدش"، خلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، و"المراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي والثنائي"، والمبولة بنظام التدفق، وذلك تنفيذاً لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقالت "الجمارك": هناك تنسيق يجري حالياً مع الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية؛ للإسهام في تقليل الفاقد من المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية موفرة للمياه تُساعد على الاستفادة من المياه بالوجه الأمثل لها.

وأضافت: تطبيق هذا الاشتراط يأتي انطلاقاً من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

ودعت جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية، إلى التأكّد من وجود بطاقة الترشيد مثبّتة على العبوة الخارجية والداخلية للمنتج، إذ يُعد ذلك ضرورة لفسحها والسماح بدخولها.